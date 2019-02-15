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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51153 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68038 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127067 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128023 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128483 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124470 просмотра

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7 марта, 08:52 • 158802 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

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Мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков

Мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков

Киев  •  УНН

 • 10327 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правоохранители Киева арестовали мужчину, который обманул более 20 пенсионеров. Под видом установки газовых счётчиков он выманивал у них деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали 26-летнего местного жителя. Пообщавшись с ним, поняли, что для совершения преступлений он выбирал квартиры, где проживают люди преклонного возраста. Он называл себя работником газовой службы и предлагал со скидкой (не за 7000 гривен, а за 4900) установить счётчик. Пенсионеры соглашались и отдавали средства, однако в результате никто счётчики им так и не установил", - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленника сначала отпустили под личное обязательство, но он не прекратил совершать преступления. Поэтому следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. В настоящее время доказана причастность киевлянина к совершению 22-х аналогичных преступлений.

Правонарушителю объявлено подозрение и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, мошенники выманили у пенсионерки все её сбережения.

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