Мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков

"В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали 26-летнего местного жителя. Пообщавшись с ним, поняли, что для совершения преступлений он выбирал квартиры, где проживают люди преклонного возраста. Он называл себя работником газовой службы и предлагал со скидкой (не за 7000 гривен, а за 4900) установить счётчик. Пенсионеры соглашались и отдавали средства, однако в результате никто счётчики им так и не установил", - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленника сначала отпустили под личное обязательство, но он не прекратил совершать преступления. Поэтому следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. В настоящее время доказана причастность киевлянина к совершению 22-х аналогичных преступлений.

Правонарушителю объявлено подозрение и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, мошенники выманили у пенсионерки все её сбережения.