В Киеве две иностранки выманили у пенсионерки около 15 тысяч грн

Сообщается, что иностранки подъехали к потерпевшей на арендованном авто и спросили, может ли она указать им дорогу в больницу.

"Бабушка согласилась и села в автомобиль. Злоумышленницы рассказали о якобы тяжелобольном родственнике, которому срочно нужна дорогостоящая операция, но денег им не хватало, и одолжить было не у кого, поскольку они не местные. Тогда одна из злоумышленниц поинтересовалась, не могла бы пассажирка помочь им материально, и пообещала, что оставят бабушки свои документы в качестве гарантии возврата средств", - отметили в полиции.

Пенсионерка согласилась и отдала мошенникам все средства, которые хранила дома - почти 15 тыс. грн. Между тем злоумышленницы передали бабушке папку с чистыми листами бумаги. Когда пенсионерка заметила, что ее обманули, - сразу же позвонила в полицию.

Полиция быстро обнаружила автомобиль злоумышленниц, которые были задержаны. Известно, что женщинам - 50 и 53 года, они являются гражданками одного из европейских государств и на территории Украины находятся с начала года.

Следователи сообщили женщинам о подозрении по ч. 2 ст. 190 УКУ (мошенничество). Сейчас в суде решается вопрос их арест. За содеянное им грозит до трех лет заключения.

По предварительным данным, кроме Киева, женщины занимались преступной деятельностью также в двух областных центрах Западной Украины. Проверяется информация об их причастности как минимум до четырех аналогичных преступлений

Напомним, мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков.