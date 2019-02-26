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Владелица турфирмы "кинула" клиентов на 1,2 млн гривен

Владелица турфирмы "кинула" клиентов на 1,2 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 18196 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Ровно владелица турфирмы брала в течение 2017-2018 годов с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"Установлено, что владелица туристического агентства, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, обустроила помещение офиса по предоставлению комплекса туристических услуг, принимала в течение 2017-2018 годов с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала" , - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что потерпевшими признаны более 30 жителей Ровенской, Киевской, Волынской областей. В ходе досудебного расследования установлено 30 эпизодов преступной деятельности, общая сумма ущерба в результате совершения преступления составляет более 1,2 млн гривен.

По инициативе прокуратуры на банковские счета частного предпринимателя наложен арест.

"Органом досудебного расследования совместно с прокуратурой действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшим)". - добавили в прокуратуре.

Ровенской местной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в данном уголовном производстве и его направлено в Ровенский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Ивано-Франковске 22-летний юноша перевел более 42 тысячи гривен мошенникам, которые прислали ему СМС-сообщение с текстом "Вы выиграли автомобиль".

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