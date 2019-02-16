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Франківця ошукали на понад 42 тисячі гривень за “виграшний автомобіль”

Франківця ошукали на понад 42 тисячі гривень за “виграшний автомобіль”

Київ • УНН

 • 10469 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Івано-Франківську 22-річний юнак перевів понад 42 тисячі гривень шахраям, які надіслали йому СМС-повідомлення з текстом “Ви виграли автомобіль”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Івано-Франківську.

“До чергової частини Івано-Франківського відділу поліції звернувся місцевий із заявою про те, що невідомі обманом заволоділи його грошами. З’ясувалося, що потерпілому надійшло повідомлення про те, що він виграв автомобіль КІА”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, хлопець передзвонив за вказаним номером та виконав всі умови для отримання “призу”, які йому продиктували, у тому числі й грошовий переказ на суму понад 42 тис. грн. Опісля організатори акції перестали виходити на зв’язок. Тільки тоді юнак зрозумів, що став жертвою шахрайства.

За цим фактом у поліції вже відкрито кримінальне провадження за ст. 190 “Шахрайство”.

Раніше УНН повідомляв, шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників.

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