Франківця ошукали на понад 42 тисячі гривень за “виграшний автомобіль”

“До чергової частини Івано-Франківського відділу поліції звернувся місцевий із заявою про те, що невідомі обманом заволоділи його грошами. З’ясувалося, що потерпілому надійшло повідомлення про те, що він виграв автомобіль КІА”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, хлопець передзвонив за вказаним номером та виконав всі умови для отримання “призу”, які йому продиктували, у тому числі й грошовий переказ на суму понад 42 тис. грн. Опісля організатори акції перестали виходити на зв’язок. Тільки тоді юнак зрозумів, що став жертвою шахрайства.



За цим фактом у поліції вже відкрито кримінальне провадження за ст. 190 “Шахрайство”.



Раніше УНН повідомляв, шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників.