Франковца обманули более чем 42 тыс гривен за "выигрышный автомобиль"

"В дежурную часть Ивано-Франковского отдела полиции обратился местный с заявлением о том, что неизвестные обманом завладели его деньгами. Выяснилось, что пострадавшему поступило сообщение о том, что он выиграл автомобиль KIА", - говорится в сообщении.

По данным полиции, парень перезвонил по указанному номеру и выполнил все условия для получения "приза", которые ему продиктовали, в том числе и денежный перевод на сумму более 42 тыс. грн. После организаторы акции перестали выходить на связь. Только тогда юноша понял, что стал жертвой мошенничества.



По данному факту в полиции уже открыто уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество".



Ранее УНН сообщал, что мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков.