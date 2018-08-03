Україна увійшла в ТОП-5 країн за відвідуваністю Туреччини

Так, за підсумком місяця Україна зайняла 4-е місце серед країн-лідерів, поступившись Росії, Німеччині та Англії.



За січень-червень країну відвідали 621 889 громадян України (приріст турпотоку - 17,28%). Таким чином, Україна посіла 7-у позицію в рейтингу ТОП-10 країн, випередивши Голландію, Азербайджан і Францію.



Повідомляється, що найбільш популярними регіонами серед відпочиваючих є Анталія, Мугла і Стамбул. В Анталії за період січень-червень 2018 роки кількість українців досягла рекордних показників - 307 647 (приріст - 9, 83%), посівши 3-е місце в рейтингу турпотоку. Мугла в аналогічний період прийняла 71 197 українських туристів, приріст турпотоку склав 52,25%.



Нагадаємо, іспанські готелі знижують ціни на літній відпочинок після того, як туристи почали віддавати перевагу Туреччині та курортам в Північній Африці.





