Україна увійшла в ТОП-5 країн за відвідуваністю Туреччини

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Україна увійшла до п'ятірки країн за відвідуваністю Туреччини. У червні Туреччину відвідали 241 095 українців, приріст кількості туристів склав 12,66%. Про це повідомляє Офіс з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні, передає УНН.

Так, за підсумком місяця Україна зайняла 4-е місце серед країн-лідерів, поступившись Росії, Німеччині та Англії.

За січень-червень країну відвідали 621 889 громадян України (приріст турпотоку - 17,28%). Таким чином, Україна посіла 7-у позицію в рейтингу ТОП-10 країн, випередивши Голландію, Азербайджан і Францію.

Повідомляється, що найбільш популярними регіонами серед відпочиваючих є Анталія, Мугла і Стамбул. В Анталії за період січень-червень 2018 роки кількість українців досягла рекордних показників - 307 647 (приріст - 9, 83%), посівши 3-е місце в рейтингу турпотоку. Мугла в аналогічний період прийняла 71 197 українських туристів, приріст турпотоку склав 52,25%.

Нагадаємо, іспанські готелі знижують ціни на літній відпочинок після того, як туристи почали віддавати перевагу Туреччині та курортам в Північній Африці.


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