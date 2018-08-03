Украина вошла в ТОП-5 стран по посещаемости Турции

Так, по итогу месяца Украина заняла 4-е место среди стран-лидеров, уступив России, Германии и Англии.



За январь-июнь страну посетили 621 889 граждан Украины (прирост турпотока – 17,28%). Таким образом, Украина заняла 7-ю позицию в рейтинге ТОП-10 стран, опередив Голландию, Азербайджан и Францию.



Сообщается, что наиболее популярными регионами среди отдыхающих являются Анталия, Мугла и Стамбул. В Анталии за период январь-июнь 2018 года количество украинцев достигло рекордных показателей – 307 647 (прирост – 9, 83%), заняв 3-е место в рейтинге турпотока. Мугла в аналогичный период приняла 71 197 украинских туристов, прирост турпотока составил 52,25%.



Напомним, испанские отели снижают цены на летний отдых после того, как туристы начали отдавать предпочтение Турции и курортам в Северной Африке.





