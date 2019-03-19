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Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке турпакета

Киев • УНН

 • 13649 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. При покупке туристического пакета в турагентстве, чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно ознакомиться с договором, в котором прописаны обязанности сторон, проверить информацию об агентстве через туроператора, осуществлять оплату в безналичной форме, а затем убедиться в переводе денег туроператору. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.

Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке турпакета

"Самое главное - иметь договор, в котором прописаны все права и обязанности сторон. Также, надо посмотреть на это агентство - если это массовые направления (Турция, Египет, Греция) - надо посмотреть, с кем из операторов оно работает, и переспросить в оператора, действительно ли агентство с ним работает", - отметил эксперт.

По его словам, после оплаты тура стоит также перезвонить туроператору и уточнить, действительно ли фирма перечислила деньги за турпакет.

"Такие случаи единичны, но бывает и такое", - подчеркнул Царук.

Также, по его информации, часто проблемы возникают при оплате тура наличными, поскольку в таком случае трудно доказать факт передачи средств агентству очень трудно, поэтому оплату лучше осуществлять в безналичной форме.

Кроме того, по словам Царука, покупателя должна насторожить слишком низкая цена тура, поскольку, как правило, все туры продаются примерно по одинаковой цене.

"Если цена аномально низкая, то там что-то не то", - отметил эксперт.

Напомним, в Киеве владелица турфирмы брала в течение 2017-2018 годов с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала.

Украина вошла в пятерку стран по посещаемости Турции. В июне Турцию посетили 241095 украинцев, прирост количества туристов составил 12,66%.

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