Україна та Коста-Рика домовилися про угоду про безвіз
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Між Україною і Коста-Рикою була досягнута домовленість щодо укладення двосторонньої угоди про безвізовий режим. Про це повідомила прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
Так, вперше в історії двосторонніх відносин відбулися консульські консультації між Україною та Коста-Рикою.
Делегації проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері, розглянули питання захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб обох держав, обмінялися основними досягненнями консульських служб та обговорили перспективи розширення взаємної консульської присутності.
"З метою інституалізації рішення коста-риканської сторони стосовно запровадження безвізового режиму для в'їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про безвіз", - зазначили у департаменті.
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Крім того, у рамках візиту Сергій Погорельцев у супроводі Посла України в Коста-Риці Руслана Спіріна провів окремі зустрічі з головою Адміністрації Президента Р.Е. Піза Рокафорд, головою Законодавчої Асамблеї К.Р. Бенавідес Хіменес та головами парламентських фракцій, заступником міністра закордонних справ і культу Л. Агілар Ревело.
Під час зустрічей була висловлена вдячність за послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та ініціатив України в ООН, а також обговорені шляхи подальшого двостороннього співробітництва, зокрема у торговельно-економічній, міграційній та гуманітарній сферах.
Нагадаємо, у 2016 році Коста-Ріка скасувала візи для громадян України.
Також нагадаємо, що Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою.