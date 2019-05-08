Україна вводить безвіз з ще однією країною

"Схвалити Проект Угоди між Урядом України та Урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог", - сказаноу постанові.



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Громадяни України зможуть відвідувати Домініку без віз не більше 90 днів протягом 180-денного строку. Якщо строк перебування перевищує 90 днів, незалежно від цілей поїздки, віза залишається обов'язковою.



Посол України в Великій Британії Наталія Галибаренко має підписати угоду.



Як повідомляв УНН, українцям відкрили безвіз до Таїланду