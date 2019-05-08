Украина вводит безвиз с еще одной страной

"Одобрить проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований", - сказаноу постановлении.



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Граждане Украины смогут посещать Доминику без виз не более 90 дней в течение 180-дневного срока. Если срок пребывания превышает 90 дней, независимо от целей поездки, виза остается обязательным.



Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко должна подписать соглашение.



Как сообщал УНН, украинцам открыли безвизов в Таиланд.