Украина вводит безвиз с еще одной страной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой, передает УНН.
"Одобрить проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований", - сказаноу постановлении.
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Граждане Украины смогут посещать Доминику без виз не более 90 дней в течение 180-дневного срока. Если срок пребывания превышает 90 дней, независимо от целей поездки, виза остается обязательным.
Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко должна подписать соглашение.
Как сообщал УНН, украинцам открыли безвизов в Таиланд.