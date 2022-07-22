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Украина и Гватемала заключат соглашение о безвизе

Украина и Гватемала заключат соглашение о безвизе

Киев • УНН

 • 115229 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между правительством Украины и правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«22 июля Правительство Украины одобрило проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований. Положениями проекта Соглашения предусматривается возможность осуществления гражданами Украины и гражданами Республики Гватемала взаимных безвизовых поездок сроком до 90 дней в течение 180 дней», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно соглашению между Украиной и Республикой Гватемала устанавливается взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе.

“Украина и Гватемала имеют дружеские и партнерские отношения. Гватемала твердо поддерживает наше правительство в противодействии русской злости. Когда безвизовое соглашение вступит в действие, это позволит усилить межчеловеческие контакты, будет способствовать развитию бизнеса, культурных обменов, туристических путешествий», - заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Справка

Граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Гватемалу с 2009 года согласно одностороннему решению гватемальской стороны. Для граждан Гватемалы на сегодняшний день действует визовый режим въезда в Украину, в частности э-Виза. Новое соглашение позволит закрепить взаимный безвиз на постоянной основе.

Дополнение

Украина и Индонезия подписали соглашение о безвизе.

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