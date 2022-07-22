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Україна та Гватемала укладуть угоду про безвіз

Україна та Гватемала укладуть угоду про безвіз

Київ • УНН

 • 115235 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядом України та урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Цитата

«22 липня Уряд України схвалив проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог. Положеннями проекту Угоди передбачається можливість здійснення громадянами України та громадянами Республіки Гватемала взаємних безвізових поїздок строком до 90 днів протягом 180 днів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відповідно до угоди, між Україною та Республікою Гватемала встановлюється взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі.

“Україна та Гватемала мають дружні та партнерські відносини. Гватемала твердо підтримує нашу державу у протидії російській агресії. Коли безвізова угода вступить в дію, це дозволить посилити міжлюдські контакти, сприятиме розвитку бізнесу, культурних обмінів, туристичних подорожей”, - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Довідково

Громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Гватемали з 2009 року згідно з одностороннім рішенням гватемальської сторони. Для громадян Гватемали на сьогодні діє візовий режим в’їзду в Україну, зокрема е-Віза. Нова угода дозволить закріпити взаємний безвіз на постійній основі.

Доповнення

Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз.

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