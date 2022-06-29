Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз

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«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про скасування візових вимог для короткострокового перебування», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підписання відбулося у середу, 29 червня, в Міністерстві закордонних справ України.

Угода дозволить безвізові подорожі:



строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію;



строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Республіки Індонезія, які прибувають до України.



«Громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Індонезії з 2016 року згідно з відповідним одностороннім рішенням індонезійської сторони. Згідно з новою угодою, Україна та Республіка Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі. Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур», - інформує МЗС.

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Довідково

Чинний режим в'їзду громадян України в Індонезію передбачає безвізовий в’їзд строком до 30 днів на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дійсного протягом не менш ніж 6-ти місяців з дати в’їзду в Індонезію, якщо метою поїздки є транзитний проїзд, туризм, відвідання родини/друзів, службове відрядження, участь у культурному/науковому обміні (візові вимоги скасовано Республікою Індонезія для громадян України в односторонньому порядку у 2016 році).

Чинний режим в’їзду громадян Індонезії в Україну візовий та передбачає зокрема отримання е-Візи. Пред’явники дипломатичних та службових паспортів України та Республіки Індонезія можуть в’їжджати і перебувати на території держави іншої сторони без віз строком до 30 днів протягом кожного візиту відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія від 05.08.2016.

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