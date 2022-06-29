"Візити не припиняються": Зеленський зустрівся з президентом Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Зеленського.
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"Візити наших партнерів не припиняються. Сьогодні зустрічаюсь у Києві з Президентом Індонезії Джоко Відодо. Дякую, що в цей непростий для нашої держави час ми відчуваємо підтримку вашого народу та країни!" – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні президент Індонезії Джоко Відодо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь у Київській області.