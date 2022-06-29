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13:44 • 36392 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 62561 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 56897 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 35811 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Визиты не прекращаются": Зеленский встретился с президентом Индонезии

"Визиты не прекращаются": Зеленский встретился с президентом Индонезии

Киев • УНН

 • 114808 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Визиты наших партнеров не прекращаются. Сегодня встречаюсь в Киеве с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Спасибо, что в это непростое для нашего государства время мы чувствуем поддержку вашего народа и страны!" – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня президент Индонезии Джоко Видодо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области.

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