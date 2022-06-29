Президент Індонезії відвідав Ірпінь

Цитата

"За мною житловий комплекс "Липки" у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із міським головою Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі бачив пошкоджені внаслідок війни будинки та інфраструктуру. Сподіваюся, цю війну можна буде зупинити найближчим часом", – написав Відодо.

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.



Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.



Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1

Нагадаємо

Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва сьогодні. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.