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Президент Індонезії відвідав Ірпінь

Президент Індонезії відвідав Ірпінь

Київ • УНН

 • 80953 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь у Київській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Відодо.

Цитата

"За мною житловий комплекс "Липки" у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із міським головою Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі бачив пошкоджені внаслідок війни будинки та інфраструктуру. Сподіваюся, цю війну можна буде зупинити найближчим часом", – написав Відодо.

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.

Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.

Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1

— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Нагадаємо

Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва сьогодні. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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