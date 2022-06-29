До Києва прибув президент Індонезії

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Поїздка Відодо з польського Перемишля до Києва тривала приблизно 11 годин.

"11-годинна дорога потягом з польського міста Перемишль до української столиці минула без проблем. Ми прибули на платформу 1 Центрального вокзалу Києва приблизно о 08.50 за місцевим часом", – ідеться у повідомленні.

Президент Індонезії перед зустріччю з Володимиром Зеленським хоче відвідати Ірпінь та Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.

"Сьогодні, перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, я хотів би відвідати місце уламків житлового комплексу в місті Ірпінь, а потім Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин у Києві", – додав Відодо.

Hari ini, sebelum menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Istana Maryinsky, saya hendak mendatangi satu lokasi puing-puing kompleks apartemen di Kota Irpin, lalu berkunjung ke Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kota Kyiv. pic.twitter.com/DkgLUJNifG

Нагадаємо

Після візиту в Україну президент Індонезії Джоко Відодо планує приїхати в росію.