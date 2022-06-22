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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент Індонезії їде на зустрічі із Зеленським та путіним перед самітом G20

Президент Індонезії їде на зустрічі із Зеленським та путіним перед самітом G20

Київ • УНН

 • 163395 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Україну і росію наступного тижня, щоб зустрітися зі своїми колегами і домогтися мирного врегулювання конфлікту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

«Міністр закордонних справ Ретно Марсуді заявила, що президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Україну і росію наступного тижня, щоб зустрітися зі своїми колегами і домогтися мирного врегулювання конфлікту, що триває», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Ретно Марсуді зазначила, що президент виявляє співчуття до гуманітарної кризи, постарається зробити свій внесок у подолання продовольчої кризи, спричиненої війною.

Доповнення

Президент Індонезії Джоко Відодо повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін прийняли запрошення взяти участь у саміті G20 на Балі у листопаді.

Зеленський подякував за запрошення на саміт і висловив надію на те, що там будуть присутні лише друзі України.

ЗМІ раніше вказували, що включення Зеленського до списку запрошених на саміт було б для Індонезії ще більшим логістичним та дипломатичним кошмаром, якби путін вирішив особисто бути присутнім на саміті на тропічному острові Балі.

Саміт G20 запланований на листопад 2022 року на острові Балі в Індонезії.

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