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Президент Индонезии едет на встречи с Зеленским и путиным перед саммитом G20

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо посетит Украину и россию на следующей неделе, чтобы встретиться со своими коллегами и добиться мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

«Министр иностранных дел Ретно Марсуди заявила, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Украину и россию на следующей неделе, чтобы встретиться со своими коллегами и добиться мирного урегулирования продолжающегося конфликта», - говорится в сообщении.

Детали

Ретно Марсуди отметила, что президент проявляет сострадание из-за гуманитарного кризиса, постарается внести свой вклад в преодоление продовольственного кризиса, вызванного войной.

Дополнение

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин приняли приглашение принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре.

Зеленский поблагодарил за приглашение на саммит и выразил надежду, что там будут присутствовать только друзья Украины.

СМИ ранее указывали, что включение Зеленского в список приглашенных на саммит было бы для Индонезии еще большим логистическим и дипломатическим кошмаром, если бы путин решил лично присутствовать на саммите на тропическом острове Бали.

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

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