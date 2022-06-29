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В Киев прибыл президент Индонезии

В Киев прибыл президент Индонезии

Киев • УНН

 • 94903 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в Киев прибыл президент Индонезии Джоко Видодо. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Ирпень в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Видодо.

Детали

Поездка Видодо из польского Перемышля в Киев длилась примерно 11 часов.

"11-часовая дорога на поезде из польского города Перемышль в украинскую столицу прошла без проблем. Мы прибыли на платформу 1 Центрального вокзала Киева примерно в 08.50 по местному времени", – говорится в сообщении.

Президент Индонезии перед встречей с Владимиром Зеленским хочет посетить Ирпень и Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей.

"Сегодня, перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, я хотел бы посетить место обломков жилого комплекса в городе Ирпень, а затем Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей в Киеве", – добавил Видодо.

Perjalanan sebelas jam dengan kereta api dari кота Przemysl, Polandia ke ibu kota Украина, ланкар танпа halangan. Kami tiba di Peron 1 Stasiun Central Kyiv, секитарный pukul 08.50 waktu setempat, disambut beberapa pejabat Украина. pic.twitter.com/NbTD2VJ7Aa

— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Напомним

После визита в Украину президент Индонезии Джоко Видодо планирует приехать в россе

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