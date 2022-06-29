Україна підписала "Транспортний безвіз" з ЄС: чому це важливо

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"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення. Для нас така співпраця вкрай необхідна в умовах переорієнтації логістики на західні кордони", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі Угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Нагадаємо

12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол керівної в Раді ЄС Республіки Словенія Томаж Менцін підписали Угоду про спільний авіаційний простір України з ЄС.