Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону України "Про ратифікацію угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір", повідомляє УНН.
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Ухвалення документу підтримали 311 нардепів.
"Це історичне рішення", - сказав глава парламенту Руслан Стефанчук після голосування.
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Угода про спільний авіаційний простір — це "авіаційний безвіз" одночасно для українських та європейських авіаперевізників.
Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу.
Угоду про спільний авіаційний простір підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол керівної в Раді ЄС Республіки Словенія Томаж Менцін 12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС.
В межах спільного авіаційного простору (САП) зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії. Про польоти до ЄС, маршрути, частоту рейсів і слоти українські авіакомпанії домовлятимуться за тією самою процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу, звичайні громадяни України отримають більше можливостей та напрямків для подорожей та знижені ціни на квитки.