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Украина и Индонезия подписали соглашение о безвизе

Украина и Индонезия подписали соглашение о безвизе

Киев • УНН

 • 264610 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подписали соглашение о безвизе между Украиной и Индонезией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Цитата

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индонезия об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подписание состоялось в среду, 29 июня, в Министерстве иностранных дел Украины.

Соглашение позволит безвизовые поездки:

  • сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию;
  • сроком до 30 дней в течение 60 дней для граждан Республики Индонезия, прибывающих в Украину.

«Граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию с 2016 года согласно соответствующему одностороннему решению индонезийской стороны. Согласно новому соглашению Украина и Республика Индонезия установят взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур», - информирует МИД.

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Справка

Действующий режим въезда граждан Украины в Индонезию предусматривает безвизовый въезд сроком до 30 дней на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, действительного в течение не менее 6-ти месяцев с даты въезда в Индонезию, если целью поездки является транзитный проезд, туризм, посещение семьи/друзей, служебная командировка, участие в культурном/научном обмене (визовые требования отменены Республикой Индонезия для граждан Украины в одностороннем порядке в 2016 году).

Действующий режим въезда граждан Индонезии в Украину визовый и предусматривает получение э-Визы. Предъявители дипломатических и служебных паспортов Украины и Республики Индонезия могут вьезжать и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком до 30 дней в течение каждого визита в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индонезия от 05.08.2016 года.

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