Украина создала специальный пакет для помощи бизнесу – Зеленский

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"Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну после победы. Как дать больше сил стране - пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи. Бизнеса и работникам. ФОПы первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды Вооруженных сил и других защитных формирований, в том числе теробороны", - рассказал Зеленский.

Детали

По словам президента, также освобождаются от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

"Все это - на время военного положения и еще минимум на год после его завершения. Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи, правительственной поддержки", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что все руководители центральной власти имеют четкую задачу: разработать такую систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым и ориентировалось на людей.

"На то, чтобы мы все вернулись к обычной работе. Когда вернем наш мир. Я благодарен всем владельцам и руководителям предприятий, которые продолжают работать и выполняют обязательства перед работниками. Платить зарплату людям - даже если компания не работает, как раньше - это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии - уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это и должно быть", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение для осуществления платежей по так называемым перечням товаров критического импорта, которые необходимы Украине для обеспечения жизнедеятельности ВСУ и страны в условиях военного положения.



