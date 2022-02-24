Уряд прийняв розпорядження для здійснення платежів за переліком товарів критичного імпорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кабінет міністрів України прийняв розпорядження для здійснення платежів за так званим переліком товарів критичного імпорту, які необхідні Україні для забезпечення життєдіяльності ЗСУ та країни в умовах воєнного стану. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Фінансово-економічний блок уряду продовжує працювати разом з Національним банком України. Ми також сьогодні прийняли необхідні розпорядження для здійснення платежів за так званим переліком товарів критичного імпорту, які критично необхідні нашій державі для того аби забезпечувати життєдіяльність ЗСУ, життєдіяльність нашої держави під час бойових дій",- розповів Шмигаль.
Доповнення
Національний банк ухвалив постанову у зв’язку із оголошенням воєнного стану по всій території України. Призупинена робота валютного ринку, окрім продажу іноземної валюти клієнтами.
Додамо
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану.