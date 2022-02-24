Кабмін зібрався на позачергове засідання: ухвалено рішення для максимальної координації всіх органів влади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"На засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану. Рішення прийнято для максимально ефективної оборони держави й захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора“,- розповів Шмигаль.
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За його словами, рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану.
“Крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси й швидко та ефективно використовувати це для потреб нашої оборони. Обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу з проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій”, — сказав Шмигаль.
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