Україна створила спеціальний пакет для допомоги бізнесу – Зеленський

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"Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу країну після перемоги. Як дати більше сил країні – поки ми боремось. Створений спеціальний пакет допомоги. Бізнесу та працівникам. ФОПи першої й другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил та інших захисних формувань, в тому числі тероборони", - розповів Зеленський.

Деталі

За його словами, також звільнюються від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

"Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення. Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакета допомоги, урядової підтримки", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що усі керівники центральної влади мають чітке завдання: розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким та орієнтувалося на людей.

"На те, щоб ми всі повернулися до звичайної роботи. Коли повернемо наш мир. Я вдячний усім власникам і керівникам підприємств, які продовжують працювати і виконують зобовʼязання перед працівниками. Платити зарплату людям – навіть якщо компанія не працює, як раніше – це захищати Україну. Держава всі свої зобовʼязання виконує. Проіндексовані пенсії – вже у людей. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути", - розповів Зеленський.

Доповнення

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження для здійснення платежів за так званим переліком товарів критичного імпорту, які необхідні Україні для забезпечення життєдіяльності ЗСУ та країни в умовах воєнного стану.



