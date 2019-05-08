Украина обеспокоена распространением в мире российской практики "милитаристских шабашей" на 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины с тревогой наблюдает за тем, как российскую практику милитаристских шабашей с ярко выраженными антиукраинскими нотками под прикрытием празднования Дня Победы пытаются перенести и в иностранные государства. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"В эти дни Украина вместе со всем миром отмечает День памяти и примирения, также День Победы над нацизмом во Второй мировой войне ... Весь мир чтит подвиг украинского народа и его вклад в победу союзных сил", - сказала дипломат.
По ее словам, в настоящее время партнеры нашего государства проявляют все большее понимание тех сложных исторических обстоятельств, в которых оказался украинский народ в период Второй мировой и сразу после нее.
"И в Украине, и в других странах мира чествование проходит под лозунгом "Никогда снова". Поэтому нашу общую тревогу вызывает совершенно отличная роль, которую День Победы играет в России", - подчеркнула Зеленко.
Она добавила, что Россия "пытается поставить победу над нацизмом на службу антиукраинской пропаганде, и использовать ее как агитационное прикрытие для оправдания своей агрессии против нашей страны".
"Мы с тревогой наблюдаем за тем, как российскую практику милитаристских шабашей с ярко выраженными антиукраинскими нотками под прикрытием празднования Дня Победы пытаются перенести и в иностранные государства. Итак, очевидна необходимость принятия нашими партнерами мероприятий, направленных на защиту истинного смысла Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом. Для нас это особенно актуально, ведь защита родной земли от агрессора, военные преступления и преступления против человечности являются для нас не только трагическими страницами прошлого, но и реалиями пяти лет российской агрессии и оккупации части нашей территории", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.
Как сообщал УНН, вечером 4 мая в оккупированном Россией украинском Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченного к российскому "Дню Победы".