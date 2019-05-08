Украина обеспокоена распространением в мире российской практики "милитаристских шабашей" на 9 мая

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины с тревогой наблюдает за тем, как российскую практику милитаристских шабашей с ярко выраженными антиукраинскими нотками под прикрытием празднования Дня Победы пытаются перенести и в иностранные государства. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.