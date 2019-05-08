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Україна стурбована поширенням у світі російської практики “мілітаристських шабашів” на 9 травня

Україна стурбована поширенням у світі російської практики “мілітаристських шабашів” на 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України з тривогою спостерігає за тим, як російську практику мілітаристських шабашів з яскраво вираженими антиукраїнськими нотками під прикриттям святкування Дня Перемоги намагаються перенести і до іноземних країн. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

“У ці дні Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає День пам’яті і примирення, також День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні... Весь світ шанує подвиг українського народу та його внесок у перемогу Союзних сил”, — сказала дипломат.

З її слів, наразі партнери нашої держави виявляють все більше розуміння тих складних історичних обставин, у яких опинився український народ в період Другої світової та одразу після неї.

“І в Україні, і в інших країнах світу вшановування проходить під гаслом "Ніколи знову“. Тому нашу спільну тривогу викликає абсолютно відмінна роль, яку День Перемоги відіграє в Росії”, — наголосила Зеленко.

Вона додала, що Росія “намагається поставити перемогу над нацизмом на службу антиукраїнській пропаганді, та використати її як агітаційне прикриття для виправдання своєї агресії проти нашої країни”.

“Ми з тривогою спостерігаємо за тим, як російську практику мілітаристських шабашів з яскраво вираженими антиукраїнськими нотками під прикриттям святкування Дня Перемоги намагаються перенести і до іноземних країн. Отже, очевидною є необхідність вжиття нашими партнерами заходів, спрямованих на захист справжнього змісту Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом. Для нас це особливо актуально, адже захист рідної землі від агресора, воєнні злочини та злочини проти людяності є для нас не лише трагічними сторінками минулого, але і реаліями п’яти років російської агресії і окупації частини нашої території”, — підкреслила речниця МЗС.

Як повідомляв УНН, увечері 4 травня в окупованому Росією українському Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до російського “Дня перемоги”.

Українські Національні Новини

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