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РФ провела репетицію парадів до 9 травня в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Увечері 4 травня в окупованому Росією українському Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до російського “Дня перемоги”, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Як повідомляє кореспондент, колону військової техніки очолювала бойова машина реактивної артилерії воєнних років, відома під неофіційною назвою “Катюша”, на реактивних снарядах якої було написано “За Сталіна! Від Катюші!”.

За даними ЗМІ, після цієї установки їхав танк воєнних років Т-34 на синтетичних гусеницях, самохідна артилерійська установка і кілька десятків російських бойових машин, що перебувають на озброєнні берегових військ Чорноморського флоту Росії. Репетиція проходила в центрі міста, бойова техніка їхала вулицею Леніна і проспектом Нахімова.

За репетицією спостерігали кілька сотень туристів і місцевих жителів, які фотографували бронетехніку на мобільні телефони.

В окупованих Росією Керчі та Сімферополі 4 травня також відбулися репетиції військових парадів до російського “Дня перемоги”. У Керчі в підготовці до параду брали участь військові різних видів російських військ і “юнармійців”. В Керчі була представлена різна військова техніка Росії: від броньовиків, БТРів, мінометів і гаубиць, систем “Град”, до зенітних ракетних систем С-300.

Нагадуємо, у ФСБ заявили про затримання в окупованому Криму громадянина України.

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