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РФ провела репетицию парадов до 9 мая в оккупированном Крыму

РФ провела репетицию парадов до 9 мая в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Вечером 4 мая в оккупированном Россией украинском Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченного к российскому “Дня победы”, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Как сообщает корреспондент, колонну военной техники возглавляла боевая машина реактивной артиллерии военных лет, известная под неофициальным названием “Катюша”, на реактивных снарядах которой было написано “За Сталина! От Катюши!”.

По данным СМИ, после этой установки ехал танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах, самоходная артиллерийская установка и несколько десятков российских боевых машин, находящихся на вооружении береговых войск Черноморского флота России. Репетиция проходила в центре города, боевая техника ехала по улице Ленина и проспекту Нахимова.

По репетицией наблюдали несколько сотен туристов и местных жителей, которые фотографировали бронетехнику на мобильные телефоны.

В оккупированных Россией Керчи и Симферополе 4 мая также состоялись репетиции военных парадов в российский “День Победы”. В Керчи в подготовке к параду принимали участие военные разных видов российских войск и “юнармейцев”. В Керчи была представлена различная военная техника России от броневиков, БТРов, минометов и гаубиц, систем “Град”, в зенитных ракетных систем С-300.

Напоминаем, в ФСБ заявили о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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