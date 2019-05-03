У ФСБ заявили про затримання в окупованому Криму громадянина України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Федеральна служба безпеки РФ заявила, що на пункті пропуску "Джанкой" в окупованому Криму затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку в Росії. Про це повідомила прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Затриманого чоловіка підозрюють у вчиненні кримінально караного діяння, передбаченого частиною 3 статті 158 Кримінального кодексу Росії (крадіжка, вчинена у великих розмірах), пише видання.
У ФСБ заявили, що за останній тиждень це вже третій випадок, коли прикордонники виявили осіб, оголошених в карний розшук.
Як повідомляв УНН, "суд" в окупованому Криму взяв під варту кримськотатарського активіста Раїма Айвазова. За його словами, йому інкримінують частину 2 статті 205.5 (участь в діяльності організації, визнаної терористичною) і включають до складу "другої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір".