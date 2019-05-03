В ФСБ заявили о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что на пункте пропуска "Джанкой" в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Задержанного мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная в крупном размере), пишет издание.
В ФСБ заявили, что за последнюю неделю это уже третий случай, когда пограничники выявили лиц, объявленных в уголовный розыск.
Как сообщал УНН, "суд" в оккупированном Крыму взял под стражу крымскотатарского активиста Раима Айвазова. По его словами, ему инкриминируют часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической) и включают в состав "второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".