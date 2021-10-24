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Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе

Киев • УНН

 • 18775 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина надеется на присоединение Организации Объединенных Наций к Крымской платформе. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе

Цитата

“Как одна из стран-основательниц ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН. Понимая важность обеспечения мира на территориях, где продолжаются вооруженные конфликты, готовы и в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН”, — говорится в заявлении.

Детали

В МИД заявили, что продолжат проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю.

“С целью защиты норм и принципов международного права 23 августа 2021 года Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу — новый международный формат, направленный на деоккупацию Крыма и противодействие гибридной агрессии со стороны России”, — отмечается в заявлении.

В МИД рассчитывают на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины.

“Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе”, — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что крайне важной задачей остается воплотить усилия по реформированию и совершенствованию ООН, ее укрепления и адаптации к требованиям современности.

“Организации системы ООН, в частности Программа развития ООН (ПРООН), продолжают играть важную роль в поддержании курса социально-экономических реформ в Украине, достижении Целей устойчивого развития, обеспечении защиты прав человека и верховенства права”, — информирует МИД.

Отмечается также, что одним из наиболее успешных примеров сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии.

В Украине готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях.

“Актуальным направлением деятельности ООН в Украине является поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий и их жителей, развития устойчивого мира и неповторения оккупации”, — говорится в заявлении.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ГА ООН пригласил страны ОНН присоединиться к декларации Крымской платформы для борьбы с российской оккупацией.

Дополнение

Мировое сообщество сегодня отмечает 76-ю годовщину основания Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь Дня ООН заявил, что устав ООН не имеет срока давности и остается актуальным для преодоления глобальных вызовов, стоящих сегодня перед человечеством.

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