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Україна сподівається на долучення ООН до Кримської платформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна сподівається на приєднання Організації Об’єднаних Націй до Кримської платформи. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Україна сподівається на долучення ООН до Кримської платформи

Цитата

“Як одна із держав-засновниць ООН Україна підтверджує відданість засадам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. Розуміючи важливість забезпечення миру на територіях, де тривають збройні конфлікти, готові і надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру та безпеки в складі операцій ООН”, — йдеться в заяві.

Деталі

В МЗС заявили, що продовжать проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав’язати міжнародному співтовариству логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію.

“З метою захисту норм та принципів міжнародного права 23 серпня 2021 року Україна спільно з 46 державами та міжнародними і регіональними організаціями створила Кримську платформу — новий міжнародний формат, спрямований на деокупацію Криму та протидію гібридній агресії з боку Росії”, — зазначається в заяві.

В МЗС розраховують на більш активний та конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України.

“Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи”, — йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що вкрай важливим завданням залишається втілити зусилля з реформування та удосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сьогодення.

“Організації системи ООН, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль в підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягненні Цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини та верховенства права”, — інформує МЗС.

Наголошується, також, що одним з найбільш успішних прикладів співробітництва є подолання гуманітарних наслідків російської агресії.

В Україні готові до подальшої взаємодії у цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях.

“Нагальним напрямом діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення та миробудівництва в Донецькій та Луганській областях задля мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій та їхніх мешканців, розбудови сталого миру та неповторення окупації”, — йдеться в заяві.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на ГА ООН запросив країни ОНН приєднатися до декларації Кримської платформи для боротьби з російською окупацією.

Доповнення

Світове співтовариство сьогодні відзначає 76-ту річницю заснування Організації Об’єднаних Націй.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в честь Дня ООН заявив, що статут ООН не має терміну давності і залишається актуальним для подолання глобальних викликів, що стоять сьогодні перед людством. 

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