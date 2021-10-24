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Генсек ООН заявив, що цінності Статуту організації "не мають терміну давності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Статут ООН не має терміну давності і залишається актуальним для подолання глобальних викликів, що стоять сьогодні перед людством. Про це заявив у неділю генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в честь Дня ООН. Його виступ розповсюдила пресслужба всесвітньої організації, пише УНН.

Генсек ООН заявив, що цінності Статуту організації "не мають терміну давності"

Деталі

“Нам треба об’єднатися, щоб впоратися з глобальними викликами та домогтися здійснення цілей сталого розвитку, — зазначив він. — Щоб зробити це, нам необхідно забезпечити доступ до вакцин від коронавірусу кожній людині у будь-якому місці на планеті, і краще рано, ніж пізно. Нам необхідно забезпечити права і гідність всіх людей — особливо бідних і тих, хто перебуває у складних життєвих умовах, жінок і дівчаток, дітей та молоді”.

“Нам необхідно покласти край конфліктам, які гублять наш світ, необхідно прийняти на себе сміливі зобов’язання по боротьбі зі змінами клімату — і виконати їх”, — додав генеральний секретар.

Гутерріш наголосив, що цінності, закладені в Статут ООН 76 років тому, допоможуть домогтися реалізації цих завдань. “Терміну давності у них немає, — продовжив він — В День ООН нам треба об’єднатися під їхньою егідою і повністю реалізувати Статут Об’єднаних Націй”.

The values that have powered the @UN for the last 76 years — peace, development, human rights, and opportunity for all — have no expiration date.

As we mark #UNDay, let’s unite behind these ideals, and live up to the full promise, potential and hope of the United Nations. pic.twitter.com/4Yf2RwkA0r

— António Guterres (@antonioguterres) October 24, 2021

Довідка

День Організації Об’єднаних Націй заснований Генеральною Асамблеєю ООН 31 жовтня 1947 року й проводиться щорічно з 1948 року. Дата відзначення 24 жовтня вибрана не випадково — саме в цей день в 1945 році вступив в силу Статут ООН. У 1971 році Генасамблея рекомендувала країнам, що входять в ООН, відзначати його на державному рівні.

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