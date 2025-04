Генсек ООН заявил, что ценности Устава организации "не имеют срока давности"

Детали

“Нам надо объединиться, чтобы справиться с глобальными вызовами и добиться осуществления целей устойчивого развития, — отметил он. — Чтобы сделать это, нам необходимо обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса каждому человеку в любом месте на планете, и лучше рано, чем поздно. Нам необходимо обеспечить права и достоинство всех людей — особенно бедных и находящихся в сложных жизненных условиях, женщин и девочек, детей и молодежи”.

“Нам необходимо положить конец конфликтам, которые губят наш мир, необходимо принять на себя смелые обязательства по борьбе с изменениями климата — и выполнить их”, — добавил генеральный секретарь.

Гутерриш подчеркнул, что ценности, заложенные в Устав ООН 76 лет назад, помогут добиться реализации этих задач. “Срока давности у них нет, — продолжил он — В День ООН нам надо объединиться под их эгидой и полностью реализовать Устав Объединенных Наций”.

The values that have powered the @UN for the last 76 years — peace, development, human rights, and opportunity for all — have no expiration date.



As we mark #UNDay, let’s unite behind these ideals, and live up to the full promise, potential and hope of the United Nations. pic.twitter.com/4Yf2RwkA0r

— António Guterres (@antonioguterres) October 24, 2021

Справка

День Организации Объединенных Наций учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана не случайно — именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. В 1971 году Генассамблея рекомендовала странам, входящим в ООН, отмечать его на государственном уровне.