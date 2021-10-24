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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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24 жовтня відзначають Міжнародний день ООН та починається Тиждень роззброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день інформації про розвиток, День ООН, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом та розпочинається Тиждень роззброєння, а віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70 Пилипа, пише УНН.

24 жовтня відзначають Міжнародний день ООН та починається Тиждень роззброєння

Міжнародний день ООН

День ООН — це день народження Організації Об’єднаних Націй. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН.

24 жовтня 1945 р., після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, офіційно створено Організацію Об’єднаних Націй. У 1971 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято. За словами Генерального секретаря, в будь-якому куточку світу Організація Об’єднаних Націй є живим втіленням надії.

Як відомо, ООН — універсальна міжнародна організація, діяльність якої спрямована на забезпечення міжнародних безпеки і миру; вона організовує співпрацю і підтримує розвиток приязних відносин між державами. Фундаментальними принципами організації є суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв’язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов’язань, колективна участь членів організації в операціях ООН. Серед 51 держави-засновниці ООН була й Україна.

Статут Організації Об’єднаних Націй починається з легендарної фрази: “Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і в рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов’язань...”.

Всесвітній день інформації про розвиток

У 1972 році Генеральна Асамблея заснувала Всесвітній день інформації про розвиток, мета якого полягала в залученні уваги світової громадської думки до проблем розвитку та до необхідності зміцнення міжнародного співробітництва для їх вирішення.

Асамблея ухвалила, що дата цього дня повинна збігатися, в принципі, з Днем Організації Об’єднаних Націй, 24 жовтня, який також є датою прийняття в 1970 році Міжнародної стратегії розвитку на друге Десятиліття, розвитку Організації Об’єднаних Націй. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ).

Асамблея висловила переконаність в тому, що поліпшення розповсюдження інформації та мобілізація громадської думки, особливо серед молоді, були б важливим фактором для кращого усвідомлення проблем розвитку і сприяли б, таким чином, нарощуванню зусиль у сфері міжнародного співробітництва з метою розвитку.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

Щороку 24 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. В цей день світова медична спільнота закликає звернути увагу на захворювання та його профілактику. Україна досі лишається в переліку країн, де через низький рівень охоплення щепленнями зберігається ризик спалаху поліомієліту.

Чим небезпечний поліомієліт?

Близько 5% хворих на цю хворобу помирають через ураження дихальних м’язів, а 1 із 200 стає інвалідом через деформацію хребта і кінцівок. Ця інфекція найчастіше передається через брудні руки, заражену їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина: і дитина, і дорослий. Найбільшу загрозу вірус становить для дітей у віці до п’яти років. Наразі не існує спеціального противірусного лікування поліомієліту.

Після одужання від поліомієліту функція вражених нервів і м’язів не відновлюється.

Початок Тижня роззброєння (24-30 жовтня)

24 жовтня, у річницю заснування Організації Об’єднаних Націй, у Заключному документі спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1978 року з озброєння (резолюція S-10/2) вперше пролунав заклик щорічно відзначати Тиждень роззброєння.

Роззброєння та контроль над зброєю є найважливішим завданням ООН із недопущення або припинення збройних конфліктів. У вирішенні складних геополітичних та інших міжнародних питань світова спільнота послуговується інструментами дипломатії. На їхнє переконання, переговори та міждержавна комунікація є набагато ефективнішим засобом знаходження складних компромісних рішень у сучасному глобалізованому світі, ніж тривіальне накопичення додаткового озброєння.

12 грудня 1995 року Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам та неурядовим організаціям продовжити брати активну участь у відзначенні Тижня роззброєння (резолюція 50/72 В). Асамблея запропонувала Генеральному секретареві продовжувати використовувати інформаційні ресурси ООН для сприяння кращого розуміння світовою громадськістю небезпеки подальших так званих перегонів озброєнь.

У 2018 році Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш запропонував світові, якому загрожують зброя масового знищення, звичайне озброєння та новітня кіберзброя, новий порядок денний у напрямку роззброєння: “Забезпечення нашого загального майбутнього: порядок денний у напрямку роззброєння”.

Релігійні свята

Сьогодні, 24 жовтня, православна церква вшановує пам’ять святого Пилипа, одного з апостолів, який походив із Кесарії Палестинської. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю. Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека і почав виступати з проповідями.

Згідно з історичними даними, у Пилипа було чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Одна з дочок — Ерміонія — вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Пилип помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.

У неділю, 24 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей.​

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