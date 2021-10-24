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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 октября отмечают Международный день ООН и начинается Неделя разоружения

Киев • УНН

 • 36411 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня, 24 октября, в мире отмечают Всемирный день информации о развитии, День ООН, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и начинается Неделя разоружения, а верующие отмечают день святого апостола от 70 Филиппа, пишет УНН.

24 октября отмечают Международный день ООН и начинается Неделя разоружения

Международный день ООН

День ООН - это день рождения Организации Объединенных Наций. Отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН.

24 октября 1945, после того, как большинство государств-основателей ратифицировали договор о создании всемирного органа, официально создана Организация Объединенных Наций. В 1971 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой она рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник. По словам Генерального секретаря, в любом уголке мира Организация Объединенных Наций является живым воплощением надежды.

Как известно, ООН - универсальная международная организация, деятельность которой направлена ​​на обеспечение международных безопасности и мира; она организует сотрудничество и поддерживает развитие дружеских отношений между государствами. Фундаментальными принципами организации является суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, решение противоречий мирным путем, соблюдение государствами международных обязательств, коллективное участие членов организации в операциях ООН. Среди 51 государства-основательницы ООН была и Украина.

Устав Организации Объединенных Наций начинается с легендарной фразы: "Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам...".

Всемирный день информации о развитии

В 1972 году Генеральная Ассамблея учредила Всемирный день информации о развитии, цель которого заключалась в привлечении внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.

Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать, в принципе, с Днем Организации Объединенных Наций, 24 октября, который также является датой принятия в 1970 году Международной стратегии развития на второе Десятилетие, развития Организации Объединенных Наций. Отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 3038.

Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение распространения информации и мобилизация общественного мнения, особенно среди молодежи, были бы важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы, таким образом, наращиванию усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. В этот день мировая медицинское сообщество призывает обратить внимание на заболевания и его профилактике. Украина до сих пор остается в списке стран, где из-за низкого уровня охвата прививками сохраняется риск вспышки полиомиелита.

Чем опасен полиомиелит?

Около 5% больных этой болезнью умирают из-за поражения дыхательных мышц, а 1 из 200 становится инвалидом из-за деформации позвоночника и конечностей. Эта инфекция чаще всего передается через грязные руки, зараженную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек: и ребенок, и взрослый. Наибольшую угрозу вирус представляет для детей в возрасте до пяти лет. Пока не существует специального противовирусного лечения полиомиелита.

После выздоровления от полиомиелита функция пораженных нервов и мышц не восстанавливается.

Начало Недели разоружения (24-30 октября)

24 октября, в годовщину основания Организации Объединенных Наций, в Заключительном документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1978 по вооружению (резолюция S-10/2) впервые прозвучал призыв ежегодно отмечать Неделю разоружения.

Разоружение и контроль над оружием является важнейшей задачей ООН по недопущению или прекращения вооруженных конфликтов. В решении сложных геополитических и других международных вопросов мировое сообщество пользуется инструментами дипломатии. По их убеждению, переговоры и межгосударственная коммуникация является гораздо более эффективным средством нахождения более сложных компромиссных решений в современном глобализированном мире, чем тривиальное накопления дополнительного вооружения.

12 декабря 1995 Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам и неправительственным организациям продолжить активно участвовать в праздновании Недели разоружения (резолюция 50/72 В). Ассамблея предложила Генеральному секретарю продолжать использовать информационные ресурсы ООН для содействия лучшему пониманию мировой общественностью опасности дальнейших так называемых гонки вооружений.

В 2018 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предложил миру, которому угрожают оружие массового уничтожения, обычное вооружение и новейшая кибероружие, новую повестку дня в направлении разоружения: "Обеспечение нашего общего будущего: повестка дня в направлении разоружения".

Религиозные праздники

Сегодня, 24 октября, православная церковь чтит память святого Филиппа, одного из апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской. Именно он был избран в число диаконов после святого Стефана, погибшего мученической смертью. Сам же Филипп решил покинуть Иерусалим, где ему грозила опасность и начал выступать с проповедями.

Согласно историческим данным, у Филиппа было четыре дочери, которые также были преданными христианками и обладали даром пророчества. Одна из дочерей - Ермиония - умела лечить людей. Предание гласит, что сам Филипп умер в городе Траллия, где до последнего момента служил епископом.

В воскресенье, 24 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей.

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