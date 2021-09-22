Зеленський закликав країни ООН приєднатися до декларації учасниць Кримської платформи для боротьби з російською окупацією

Цитата

“Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму — я вдячний кожній з цих країн. ООН — це всі ми, це 193 країни і я запрошую всі ці країни приєднатися до спільної декларації Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. І це не іронія і не „тролінг“, але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки в світі ніхто не відчуває себе в безпеці і не може сховатися за міжнародним правом, як за кам’яною стіною”, — заявив Зеленський.

Доповнення

В понеділок ввечері в Офісі президента повідомили, що Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, Зеленський в Нью-Йорку вже встиг дати інтерв’ю, в якому заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.



