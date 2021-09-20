Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН

Цитата

“Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає США. Зокрема він виступить в рамках сесії Генасамблеї ООН. Пізніше президентом була затверджена делегація для участі в ГА ООН.

Пізніше у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди повідомили, що Зеленський у США проведе зустріч з президентами Польщі, Молдови та прем’єром Грузії.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.