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Зеленський в Нью-Йорку заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках

Київ • УНН

 • 38474 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Генеральна асамблея ООН є однією з основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини Донбасу і півострова Крим. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Нью-Йорк (США), передає УНН із посиланням на телеканал “Дом”.

Цитата

Президента запитали, чи вірить він в ефективність ООН для розв’язання проблеми окупованій частині Донбасу і Криму?

“Складно сказати. Але один з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, — це ООН”, — сказав Зеленський. Він підкреслив, що Україна повинна бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.

“І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках... Так, ООН — це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість”, — зазначив президент

Деталі

Зеленський підкреслив, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для двосторонніх зустрічей з різними країнами.

“Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів в Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій”, — сказав Зеленський.

Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

“Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час”, — додав Зеленський.

Доповнення

Президент України акцентував, що на увазі ситуації, геополітичної ситуації “трусить весь світ”.

“Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми”, — резюмував він.

Нагадаємо

В понеділок ввечорі в Офісі президента повідомили, що Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.

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