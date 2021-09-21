Зеленский в Нью-Йорке заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.