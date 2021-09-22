Зеленский призвал страны ООН присоединиться к декларации участников Крымской платформы для борьбы с российской оккупацией

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"Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыму - я благодарен каждой из этих стран. ООН - это все мы, это 193 страны и я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силовой смены границ в мире. И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной ", - заявил Зеленский.

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В понедельник вечером в Офисе президента сообщили , что Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, Зеленский в Нью-Йорке уже успел дать интервью, в котором заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.



