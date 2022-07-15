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Украина рассчитывает на заключение «промышленного безвиза», присоединение к европейской зоне роуминга и зоне платежного пространства: Шмыгаль обсудил интеграцию в ЕС с Боррелем

Киев • УНН

 • 226247 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Прембер-министр Украины Денис Шмыгаль и Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель во время телефонного разговора в пятницу обсудили дальнейшие шаги для интеграции Украины в Европейский Союз, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

Цитата

«Благодарны за решение Европейского совета по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС и, прежде всего, за лидерство Еврокомиссии и Вашу личную поддержку в этом процессе. Это историческое решение как для Украины, так и для ЕС, ведь наши отношения переходят из политики соседства к политике расширения. Это открывает для нас много новых возможностей», — заявил Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Премьер-министр заявил, что Украина будет двигаться по ускоренной процедуре в приближении украинского законодательства к законодательству ЕС.

Шмыгаль во время разговора также выразил готовность Украины двигаться дальше для интеграции во внутренний рынок ЕС.

«В частности, наша страна рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА, «промышленный безвиз»), присоединение к системе общего транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоны платежного пространства SEPA», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что глава украинского Правительства поблагодарил Европейский Союз за решение о предоставлении макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро для финансирования дефицита бюджета, а также плана долгосрочного восстановления страны.

Премьер также подчеркнул, что основную часть средств на восстановление Украины должны составлять конфискованные российские активы, поэтому призывает партнеров наработать соответствующее национальное законодательство.

Шмыгаль и Боррель также обсудили усиление сотрудничества в энергетической сфере, помощь в разминировании украинских территорий и включение украинской части реки Дунай в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), сообщили в пресс-службе.

Добавим

17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

19 июня Верховная Рада приняла обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

1 июля президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.

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