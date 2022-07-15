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Україна розраховує на укладення «промислового безвізу», приєднання до європейської зони роумінгу та зони платіжного простору: Шмигаль обговорив інтеграцію в ЄС з Боррелем

Україна розраховує на укладення «промислового безвізу», приєднання до європейської зони роумінгу та зони платіжного простору: Шмигаль обговорив інтеграцію в ЄС з Боррелем

Київ • УНН

 • 226253 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель під час телефонної розмови у п’ятницю обговорили подальші кроки для інтеграції України в Європейський Союз, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.

Цитата

«Вдячні за рішення Європейської ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС та передусім за лідерство Єврокомісії і Вашу особисту підтримку у цьому процесі. Це історичне рішення як для України, так і для ЄС, адже наші відносини переходять з політики сусідства до політики розширення. Це відкриває для нас багато нових можливостей», — заявив Шмигаль, якого цитує пресслужба.

Деталі

Прем’єр-міністр заявив, що Україна рухатиметься за прискореною процедурою у наближенні українського законодавства до законодавства ЄС.

Шмигаль під час розмови також висловив готовність України рухатися далі задля інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

«Зокрема, наша країна розраховує на укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА, «промисловий безвіз»), приєднання до системи спільного транзиту NCTS, єдиної зони роумінгу та єдиної зони платіжного простору SEPA», - зазначили в пресслужбі.

Повідомляється що очільник українського Уряду подякував Європейському Союзу за рішення щодо надання макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро для фінансування дефіциту бюджету, а також плану довгострокової відбудови країни.

Прем’єр також наголосив, що основну частину коштів на відбудову України мають складати конфісковані російські активи, тож закликає партнерів напрацювати відповідне національне законодавство.

Шмигаль і Боррель також обговорили посилення співробітництва в енергетичній сфері, допомогу в розмінуванні українських територій та включення української частини річки Дунай до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), повідомили в пресслужбі.

Додамо

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

19 червня Верховна Рада ухвалила звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

1 липня президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.

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