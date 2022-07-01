Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали заяву щодо членства України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал глави держави.
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"Підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І шлях до членства не має тривати десятиліття", - наголосив Зеленський.
Деталі
Документ підписали під час засідання Верховної Ради, на якому в режимі онлайн також виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Заява є свідченням єдності всіх гілок влади на шляху до європейської інтеграції.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував підписання спільної заяви. Він зазначив, що вступ до Європейського Союзу залишається для України пріоритетом.
"Попри російську агресію та тимчасову окупацію частини територій, наша країна продовжувала розвиватись як стійка демократія та впроваджувала європейські стандарти", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
У сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу. Також через відеозв'язок у парламенті виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.