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Історична мить: у Верховній Раді встановили прапор Євросоюзу

Історична мить: у Верховній Раді встановили прапор Євросоюзу

Київ • УНН

 • 158358 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу. Також через відеозв'язок у парламенті виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.  

Деталі

"Історична мить! Прапор Європейського Союзу відтепер у стінах Українського парламенту Це була моя мрія. Вона здійснилась. І додам: Верховній Раді личить прапор ЄС як за кольором, так і за сенсом", – написав голова ВР Руслан Стефанчук.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що прапор ЄС виносили під оплески.

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022

Окрім того, онлайн у Верховній Раді виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні в Раді по відеозв’язку виступила Урсула фон дер Ляєн! Дякуємо за підтримку! Працюємо!" – написав нардеп Олексій Гончаренко.

У Верховній Раді виступив і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

23 червня Україна стала кандидатом у члени ЄС.

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