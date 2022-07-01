Історична мить: у Верховній Раді встановили прапор Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу. Також через відеозв'язок у парламенті виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.
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"Історична мить! Прапор Європейського Союзу відтепер у стінах Українського парламенту Це була моя мрія. Вона здійснилась. І додам: Верховній Раді личить прапор ЄС як за кольором, так і за сенсом", – написав голова ВР Руслан Стефанчук.
Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що прапор ЄС виносили під оплески.
Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022
Окрім того, онлайн у Верховній Раді виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні в Раді по відеозв’язку виступила Урсула фон дер Ляєн! Дякуємо за підтримку! Працюємо!" – написав нардеп Олексій Гончаренко.
У Верховній Раді виступив і президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
23 червня Україна стала кандидатом у члени ЄС.