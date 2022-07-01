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Исторический миг: в Верховной Раде установили флаг Евросоюза

Киев • УНН

 • 158354 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Европейского Союза. Также по видеосвязи в парламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Детали

"Исторический миг! Флаг Европейского Союза отныне в стенах Украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной Раде подходит флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу", – написал глава ВР Руслан Стефанчук.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что флаг ЕС выносили под аплодисменты.

Перемещение по tears - EU flag is been brought к plenary hall of @ua_parliament. На это. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022

Кроме того, онлайн в Верховной Раде выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня в Раде по видеосвязи выступила Урсула фон дер Ляйен! Спасибо за поддержку! Работаем!" – написал нардеп Алексей Гончаренко.

В Верховной Раде выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

23 июня Украина стала кандидатом в члены ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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